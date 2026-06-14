Inter, non solo Palestra: per la fascia occhi su Dodo e un ex Fiorentina

La trattativa, però, non è semplice: l’Inter sarebbe pronta a un investimento da circa 45 milioni di euro bonus inclusi, mentre il club bergamasco ne chiederebbe circa 10 in più, creando una distanza ancora significativa tra le parti. Nonostante ciò, i contatti restano aperti e la volontà è quella di trovare un’intesa, anche se sul giocatore resta vivo l’interesse del Manchester City.