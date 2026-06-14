L’Inter si muove sul mercato per individuare il sostituto di Denzel Dumfries, destinato al Real Madrid. Il primo nome sulla lista resta Marco Palestra, esterno dell’Atalanta considerato il profilo prioritario dalla dirigenza nerazzurra.
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Inter, non solo Palestra: per la fascia occhi su Dodo e un ex Fiorentina
La trattativa, però, non è semplice: l’Inter sarebbe pronta a un investimento da circa 45 milioni di euro bonus inclusi, mentre il club bergamasco ne chiederebbe circa 10 in più, creando una distanza ancora significativa tra le parti. Nonostante ciò, i contatti restano aperti e la volontà è quella di trovare un’intesa, anche se sul giocatore resta vivo l’interesse del Manchester City.
Nel frattempo, il club nerazzurro valuta anche alternative. Tra queste torna di moda Dan Ndoye, già seguito in passato e oggi al Nottingham Forest dopo l’esperienza al Bologna, profilo apprezzato per conoscenza del campionato italiano e duttilità.
Restano sullo sfondo anche, un ex e un giocatore della Fiorentina. Michael Kayode e Dodo. Entrambi sono monitorati dall'Inter ma al momento considerati opzioni secondarie rispetto a Palestra, che rimane la prima scelta per la fascia destra.
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