Di Marzio: “La Juve Stabia valuta un ex viola come nuovo direttore sportivo”

La Juve Stabia guarda al futuro dopo aver sfiorato la finale dei playoff di Serie B e sta valutando concretamente Antonio Tramontano per il ruolo di nuovo direttore sportivo.

Come riportato da Gianluca Di Marzio, il dirigente era stato sondato anche dalla Cremonese nei giorni scorsi, ma resta uno dei profili più apprezzati dal club campano.

Nonostante la giovane età, Tramontano vanta già esperienze significative nel calcio professionistico, avendo lavorato sia alla Fiorentina sia al West Ham.