La Fiorentina ha messo gli occhi su Alessandro Romano, centrocampista italo-svizzero classe 2006 cresciuto nel settore giovanile della Roma e reduce dall’esperienza in prestito allo Spezia.
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VIOLA NEWS calciomercato Da Roma: “Fiorentina su un mediano classe 2006. Fissato il prezzo di partenza”
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Da Roma: “Fiorentina su un mediano classe 2006. Fissato il prezzo di partenza”
Prende sempre più quota nel mercato della Serie A il nome di Alessandro Romano, giovane calciatore della Roma in prestito allo Spezia nell'ultima stagione
Secondo quanto riportato, il giocatore farà inizialmente rientro a Trigoria, ma il suo futuro potrebbe essere lontano dalla Capitale. Sul giovane talento si registra infatti l’interesse di diversi club di Serie A.
Tra questi c’è anche la Fiorentina, che starebbe monitorando con attenzione la situazione insieme a Bologna, Torino e Sassuolo. La Roma valuta il cartellino del centrocampista intorno ai 2 milioni di euro, ma la presenza di più pretendenti potrebbe far lievitare il prezzo nelle prossime settimane.
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