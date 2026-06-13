Onal, conferme dall’Olanda: “La Fiorentina c’è, ma non manca la concorrenza”

Arrivano conferme anche dai Paesi Bassi sull’interesse della Fiorentina per Basar Önal (IL PROFILO) . Secondo quanto riportato dal giornalista di mercato Mounir Boualin , il club viola starebbe valutando la possibilità di farsi avanti nelle prossime settimane per il talento del NEC Nijmegen .

Stando a quanto riferito dalla stessa fonte, sul giovane turco ci sarebbe da tempo l’interesse di alcune delle principali società della Süper Lig, ma nelle ultime ore anche la Fiorentina sarebbe entrata nella corsa per il giocatore, prendendo informazioni in vista del mercato estivo.