Arrivano conferme anche dai Paesi Bassi sull’interesse della Fiorentina per Basar Önal (IL PROFILO). Secondo quanto riportato dal giornalista di mercato Mounir Boualin, il club viola starebbe valutando la possibilità di farsi avanti nelle prossime settimane per il talento del NEC Nijmegen.
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VIOLA NEWS calciomercato Onal, conferme dall’Olanda: “La Fiorentina c’è, ma non manca la concorrenza”
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Onal, conferme dall’Olanda: “La Fiorentina c’è, ma non manca la concorrenza”
Dai Paesi Bassi confermano la notizia data in esclusiva assieme a Nicolò Schira: la Fiorentina segue Basar Önal con particolare interesse
Stando a quanto riferito dalla stessa fonte, sul giovane turco ci sarebbe da tempo l’interesse di alcune delle principali società della Süper Lig, ma nelle ultime ore anche la Fiorentina sarebbe entrata nella corsa per il giocatore, prendendo informazioni in vista del mercato estivo.
Dall’Olanda arrivano nuove conferme: la Fiorentina osserva con attenzione il profilo del talento del NEC e potrebbe decidere di approfondire il proprio interesse per uno dei giocatori rivelazione dell'ultima Eredivisie nelle prossime settimane.
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