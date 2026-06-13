Chi è Basar Onal, il talento turco che stupisce in Olanda tra dribbling e velocità

Esterno classe 2004 del NEC, Önal è seguito dalla Fiorentina: dribbling, velocità e numeri in Eredivisie per il talento turco-olandese.

Vittorio Collicelli Redattore 13 giugno 2026 (modifica il 13 giugno 2026 | 11:05)

I dirigenti viola lo seguono da tempo e lo hanno visionato più volte dal vivo. Classe 2004, cresciuto in Olanda e già protagonista in Eredivisie: ecco perché il suo nome è finito sul taccuino del club gigliato.

La Fiorentina guarda al futuro e lo fa scandagliando il mercato europeo alla ricerca di giovani talenti pronti al salto di qualità. L'ultimo nome finito nell'orbita viola è quello di Başar Onal, esterno offensivo del NEC Nijmegen che, come riportato anche da ViolaNews, nelle ultime settimane sarebbe stato seguito con attenzione dagli osservatori gigliati.

Per molti tifosi il suo nome è ancora poco conosciuto. Eppure, nei Paesi Bassi, c'è chi è convinto che il ventunenne turco possa diventare uno dei prossimi protagonisti del campionato olandese e non solo.

CHI È BASAR ONAL — Nato il 6 luglio 2004 a Doetinchem, nei Paesi Bassi, da una famiglia di origini turche, Onal è il classico prodotto della scuola calcistica olandese. Tecnica, coraggio nell'uno contro uno e una naturale predisposizione al gioco offensivo sono caratteristiche che lo accompagnano fin dalle giovanili.

Cresciuto nel De Graafschap, uno dei club storici del calcio olandese, ha percorso tutta la trafila del settore giovanile prima di imporsi tra i professionisti. Le sue qualità non sono passate inosservate e nel 2024 il NEC Nijmegen ha deciso di puntare su di lui per portarlo in Eredivisie. Una scelta che si è rivelata vincente.

L'ESPLOSIONE IN EREDIVISIE — Nella stagione appena conclusa Onal ha compiuto il definitivo salto di qualità. Non solo prestazioni convincenti, ma anche numeri importanti tra gol e assist che hanno attirato l'attenzione di diversi club europei.

La sua crescita è stata costante durante tutto l'anno. Partita dopo partita è diventato uno dei riferimenti offensivi del NEC, dimostrando di poter incidere sia in campo aperto sia contro difese schierate.

Un dettaglio che piace particolarmente agli scout è la sua capacità di creare occasioni per i compagni. Non è un giocatore che cerca esclusivamente la giocata individuale, ma un esterno moderno che sa alternare dribbling, rifinitura e conclusione.

CHE TIPO DI GIOCATORE È — La posizione naturale di Onal è quella di ala sinistra, ma può agire su entrambe le fasce offensive.

Destro di piede, ama partire largo per poi convergere verso il centro. Quando riceve palla punta immediatamente il diretto avversario e cerca di creare superiorità numerica. La rapidità nei primi metri e la facilità nel cambiare direzione sono probabilmente le sue qualità più evidenti.

Negli ultimi anni ha migliorato notevolmente la lettura delle situazioni offensive, aumentando il proprio peso nelle azioni da gol. Sa attaccare la profondità, dialogare con i compagni e scegliere il momento giusto per l'ultima giocata.

Per caratteristiche, ricorda più gli esterni offensivi moderni che i classici fantasisti. Un giocatore capace di accendere la partita con una giocata, ma anche di garantire continuità all'interno del sistema di squadra.

PERCHÉ PIACE ALLA FIORENTINA — L'interesse viola non sorprende. La Fiorentina è da tempo alla ricerca di giocatori in grado di aumentare il tasso di imprevedibilità negli ultimi trenta metri; specialmente adesso che, con in panchina Fabio Grosso, la Fiorentina molto probabilmente intraprenderà la strada del 4-3-3. Onal risponde perfettamente a questo identikit: giovane, tecnico, veloce e con ampi margini di miglioramento.

Inoltre arriva da un contesto, quello olandese, che storicamente ha favorito la crescita di molti esterni offensivi poi affermatisi nei principali campionati europei. Il suo valore è ancora relativamente accessibile rispetto ad altri talenti della stessa età e questo rappresenta un ulteriore elemento di interesse per il club viola.

UNA SCOMMESSA CHE PUÒ DIVENTARE MOLTO DI PIÙ — Va detto chiaramente: Onal non è ancora un giocatore fatto e finito. La Serie A rappresenterebbe un banco di prova completamente diverso rispetto all'Eredivisie e avrebbe bisogno di tempo per adattarsi. Ma è proprio questo l'aspetto che rende il suo profilo intrigante.

A 21 anni possiede già qualità evidenti, esperienza nel calcio professionistico e una crescita che sembra non essersi ancora fermata.

Per il momento siamo nel campo del monitoraggio e dell'interesse. Ma una cosa è certa: se davvero la Fiorentina deciderà di affondare il colpo, i tifosi viola avranno tutte le ragioni per seguire con attenzione il nome di Basar Onal.