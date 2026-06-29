Nessuno si ferma, Berardi si: il soccorso a un ciclista ferito a Forte dei Marmi

Domenico Berardi si è reso protagonista anche fuori dal campo, sul lungomare di Forte dei Marmi. Nella giornata di ieri, intorno alle due e mezzo del pomeriggio un lavoratore di una pizzeria locale è caduto sull'asfalto della pista ciclabile per un problema alla sua bicicletta.

Il ragazzo ha rimediato una lussazione alla spalle e, nonostante fosse a terra sanguinante, nessun passante si è fermato per soccorrerlo. È quindi intervenuto il giocatore del Sassuolo che ha dato l'allarme prima che la Croce Verde lo trasportasse d'urgenza in ospedale.