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Berardi: “Lasciare Sassuolo? Le porte sono sempre aperte. Ecco cosa vorrei”

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Domenico Berardi, attaccante del Sassuolo, è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport. Ecco le sue parole sul futuro e su un suo possibile addio
Redazione VN

Domenico Berardi, attaccante del Sassuolo, è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport.Ecco le sue parole sul futuro e su un suo possibile addio:

Addio

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Le porte sono sempre aperte, nella vita niente è impossibile, quindi ascolterei le offerte. Però il concetto è sempre quello: io prenderei in considerazione l'idea di cambiare solo se pensassi di potermi divertire e di far parte di un progetto in cui non sarei considerato un "passeggero". Vorrei giocare la Champions da protagonista, non viverla da comprimario

Champions

—  

Con la forza dell'amore. lo amo giocare e amo il Sassuolo: ho dato tanto a questo club e viceversa. Quindi non si è mai posto il problema. Avevo detto che mi sarebbe piaciuto giocare la Champions e lo confermo. Ma per fare le cose bisogna essere in tre e, quando sembrava ci fosse la possibilità di cambiare, a essere d'accordo erano solo due componenti

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