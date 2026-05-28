Domenico Berardi, attaccante del Sassuolo, è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport.Ecco le sue parole sul futuro e su un suo possibile addio:
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VIOLA NEWS news viola stampa Berardi: “Lasciare Sassuolo? Le porte sono sempre aperte. Ecco cosa vorrei”
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Berardi: “Lasciare Sassuolo? Le porte sono sempre aperte. Ecco cosa vorrei”
Domenico Berardi, attaccante del Sassuolo, è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport. Ecco le sue parole sul futuro e su un suo possibile addio
Addio—
Le porte sono sempre aperte, nella vita niente è impossibile, quindi ascolterei le offerte. Però il concetto è sempre quello: io prenderei in considerazione l'idea di cambiare solo se pensassi di potermi divertire e di far parte di un progetto in cui non sarei considerato un "passeggero". Vorrei giocare la Champions da protagonista, non viverla da comprimario
Champions—
Con la forza dell'amore. lo amo giocare e amo il Sassuolo: ho dato tanto a questo club e viceversa. Quindi non si è mai posto il problema. Avevo detto che mi sarebbe piaciuto giocare la Champions e lo confermo. Ma per fare le cose bisogna essere in tre e, quando sembrava ci fosse la possibilità di cambiare, a essere d'accordo erano solo due componenti
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