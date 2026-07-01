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“Ci sono posti per imboscarsi lì?”: le chat compromettenti di Bastoni

“Ci sono posti per imboscarsi lì?”: le chat compromettenti di Bastoni - immagine 1
In questo contesto Alessandro Bastoni risulta il primo calciatore indagato, con l’accusa di prostituzione minorile
Redazione VN

L’inchiesta della Procura di Milano sull’agenzia “Made” di Cinisello Balsamo si concentra su un presunto sistema di organizzazione di cene, feste e incontri riservati per clienti facoltosi, tra cui calciatori, sportivi e imprenditori. In questo contesto Alessandro Bastoni risulta il primo calciatore indagato, con l’accusa di prostituzione minorile. Il difensore dell’Inter è atteso venerdì mattina in Procura per essere interrogato dai magistrati.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il contatto tra il calciatore, il pr Antonio Salamone e una ragazza minorenne emergerebbe da alcune chat sequestrate. In un messaggio Salamone avrebbe scritto a Bastoni: “La minorenne credo che ti vuole sc... secondo me si vuole divertire”. Il pr avrebbe poi organizzato una cena a base di sushi e, parlando del prosieguo della serata, Bastoni avrebbe chiesto: “Ci sono posti per imboscarsi lì?”. La risposta sarebbe stata: “Qualcosa ci inventiamo, al massimo la porti a casa”. Il giorno dopo, alla domanda se fosse andato tutto bene, il calciatore avrebbe risposto: “Tutto ok leone”.

Dalle chat emergerebbe anche il ruolo centrale di Salamone nell’organizzazione delle serate e dei contatti con le ragazze. “Ormai sono il tuo tuttofare oh... e non ho manco una maglietta. Comunque, hai capito, quando c’è qualche ragazza mandami i profili e la contatto io”, avrebbe scritto il collaboratore della Made. In un altro passaggio, riferendosi ai pagamenti, avrebbe aggiunto: “Se vuoi ti faccio scegliere cosa ordinare, così decidi tu. Ma conosco gente che guadagna 1500 euro ed è più brillante di te”. Agli atti ci sarebbe anche un messaggio della ragazza, inviato alle quattro del mattino: “Dormo a casa sua e poi mi riaccompagnano domani”. Lo scrive la Gazzetta dello Sport. 

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