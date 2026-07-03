Malagò: “Franchi? Entro il 31 luglio attendiamo le conferme ufficiali”

Anche Firenze punta a ospitare alcune partite di Euro 2032 . Perché la candidatura possa andare a buon fine sarà però necessario completare nei tempi previsti i lavori di riqualificazione dello stadio Artemio Franchi, che ambisce a rientrare tra gli impianti scelti per la competizione organizzata da Italia e Turchia.

Ci siamo confrontati con il commissario straordinario per gli stadi, Massimo Sessa, e con Michele Uva, direttore esecutivo di Euro 2032 per l'Italia. Sono molto soddisfatto, il clima è estremamente positivo. Entro il 31 luglio attendiamo le conferme ufficiali delle città candidate e credo che ci saranno altri stadi pronti ad affiancare i cinque inizialmente previsti, perché da qui a quella data potrebbero emergere alcune criticità