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Malagò: “Franchi? Entro il 31 luglio attendiamo le conferme ufficiali”

Malagò: “Franchi? Entro il 31 luglio attendiamo le conferme ufficiali” - immagine 1
Perché la candidatura possa andare a buon fine sarà però necessario completare nei tempi previsti i lavori di riqualificazione dello stadio Artemio Franchi
Redazione VN

Anche Firenze punta a ospitare alcune partite di Euro 2032. Perché la candidatura possa andare a buon fine sarà però necessario completare nei tempi previsti i lavori di riqualificazione dello stadio Artemio Franchi, che ambisce a rientrare tra gli impianti scelti per la competizione organizzata da Italia e Turchia.

A parlare del percorso verso Euro 2032 è stato il nuovo presidente della FIGC, Giovanni Malagò, al termine dell'incontro con il ministro per lo Sport Andrea Abodi:

Ci siamo confrontati con il commissario straordinario per gli stadi, Massimo Sessa, e con Michele Uva, direttore esecutivo di Euro 2032 per l'Italia. Sono molto soddisfatto, il clima è estremamente positivo. Entro il 31 luglio attendiamo le conferme ufficiali delle città candidate e credo che ci saranno altri stadi pronti ad affiancare i cinque inizialmente previsti, perché da qui a quella data potrebbero emergere alcune criticità

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