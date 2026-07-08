Egitto furioso dopo l’eliminazione: “Deve vincere Messi. Dio punisca il Mondiale”

Oggi tocca all’Egitto, chissà chi sarà il prossimo. È proprio per questo che i tifosi provano frustrazione davanti alla Var. Invece di parlare della splendida rete dell'Egitto, tutti discutono degli arbitri. Decisioni come questa possono cambiare l'intero corso di un Mondiale. Mi prendo la responsabilità e le conseguenze di ciò che dico. Questa è stata una partita chiaramente condizionata e lo hanno visto tutti. Non capisco perché invitino le squadre a partecipare se comunque si desidera che l’Argentina vinca. L’arbitro ha subito delle pressioni, altrimenti certe decisioni non si spiegano. Si tratta di una partita a eliminazione diretta e hanno annullato un gol importantissimo per qualcosa che, a mio parere, non ne giustifica l'annullamento. Il calcio sta diventando ossessionate dal trovare motivi per annullare i gol invece di premiare il gioco offensivo