L'Argentina vola ai quarti di finale del Mondiale dopo una clamorosa rimonta, ma il finale si accende per le furiose proteste dell'Egitto. Il c.t. Hossam Hassan, trattenuto a stento da Salah e sanzionato con un giallo, ha contestato l'arbitro Letexier con il gesto delle "braccia a X" per denunciare un presunto atto di razzismo. Il nervosismo egiziano nasce dall'annullamento del gol del 2-0, un episodio che il tecnico ha commentato duramente come raccontato da gazzetta.it:
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Egitto furioso dopo l’eliminazione: “Deve vincere Messi. Dio punisca il Mondiale”
Oggi tocca all’Egitto, chissà chi sarà il prossimo. È proprio per questo che i tifosi provano frustrazione davanti alla Var. Invece di parlare della splendida rete dell'Egitto, tutti discutono degli arbitri. Decisioni come questa possono cambiare l'intero corso di un Mondiale. Mi prendo la responsabilità e le conseguenze di ciò che dico. Questa è stata una partita chiaramente condizionata e lo hanno visto tutti. Non capisco perché invitino le squadre a partecipare se comunque si desidera che l’Argentina vinca. L’arbitro ha subito delle pressioni, altrimenti certe decisioni non si spiegano. Si tratta di una partita a eliminazione diretta e hanno annullato un gol importantissimo per qualcosa che, a mio parere, non ne giustifica l'annullamento. Il calcio sta diventando ossessionate dal trovare motivi per annullare i gol invece di premiare il gioco offensivo
Altrettanto pesante lo sfogo di Zico, autore della rete cancellata dalla VAR, che ha accusato la direzione di gara di aver pilotato il risultato a favore dei sudamericani:
L'arbitro è stato scorretto, completamente scorretto. È stata una palese ingiustizia. Era chiaramente di parte contro di noi. Non possiamo andarcene così mentre stavamo vincendo 2-0 contro l'Argentina. Il torneo è stato truccato, che Dio lo punisca. Congratulazioni all'Argentina per aver già vinto la Coppa del Mondo, è tutto pianificato
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