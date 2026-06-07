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Wesley ko, salta il Mondiale: Ancelotti chiama il sostituto dalla Serie A

Wesley ko, salta il Mondiale: Ancelotti chiama il sostituto dalla Serie A - immagine 1
Le ultime sulle condizioni di Wesley, laterale brasiliano della Roma, e sul suo sostituto al Mondiale scelto da Ancelotti
Redazione VN

Tegola pesante per la Roma e per la Nazionale brasiliana. Wesley è costretto a rinunciare ai Mondiali a causa dell'infortunio rimediato durante l'amichevole disputata contro l'Egitto.

I controlli medici e gli esami strumentali eseguiti nelle ultime ore hanno riscontrato una lesione all'adduttore della coscia destra

La scelta di Ancelotti: dentro Ederson

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Il selezionatore del Brasile ha già provveduto a sostituire il difensore della Roma, optando per una variazione nell'equilibrio dei reparti. Al posto di Wesley è stato infatti inserito in lista Ederson.

Con questa mossa, Ancelotti ha preferito aggregare al gruppo un centrocampista in più anziché inserire un pari ruolo sulla corsia destra difensiva. Tra le alternative a disposizione per la fascia poteva esserci anche Dodò della Fiorentina, ma il ct brasiliano ha preferito scartare l'ipotesi del laterale viola per virare sul centrocampista.

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