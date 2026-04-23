Dopo Malagò, anche l'altro candidato alla presidenza della Figc Giancarlo Abete ha incontrato i vertici di Assocalciatori e Assoallenatori. E dopo il summit si è soffermato anche sulla possibilità di un ripescaggio dell'Italia al Mondiale per la possibile esclusione/rinuncia dell'Iran alla rassegna nordamericana:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altre news Abete: “Italia al Mondiale? Da tifoso uno non può che sperare”
altri campionati
Abete: “Italia al Mondiale? Da tifoso uno non può che sperare”
Le parole di Giancarlo Abete sulla possibilità di vedere l'Italia al Mondiale dopo la possibile esclusione dell'Iran
Non so, tutto può avvenire. Noi abbiamo anche attività d'impresa nel mondo della comunicazione, dove serve attrattività e credibilità. Non ricordo neanche come si chiama questo soggetto, che ha proposto a Trump… Io so che c'è una situazione legata alla rappresentanza delle varie aree geografiche. Onestamente però non ho approfondito e speravo di non doverlo fare. Da tifoso uno non può che sperare, da persone che seguono la logica del quadro normativo avrei delle perplessità.
© RIPRODUZIONE RISERVATA