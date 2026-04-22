Silvio Baldini è pronto a prendere in mano la Nazionale Italiana per dare il via a una rivoluzione. La Gazzetta dello Sport ha elencato tutti quei calciatori che il nuovo ct potrebbe portare in prima squadra dall'Under 21.
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L’Italia di Baldini, tutti i nomi: ci sono 2 giocatori della Fiorentina
Le possibili scelte di Baldini
Ci sono 2 giocatori della Fiorentina e 2 ex viola:
Presto per disegnare campetti e ipotizzare convocazioni definitive, ma con tutti gli azzurrini disponibili l’Italia potrebbe giocare così, schierata nel 4-3-3 di Baldini: Donnarumma; Palestra, Comuzzo, Chiarodia, Bartesaghi; Pisilli, Lipani, Ndour; Fini, Esposito, Koleosho. In lista anche Palmisani (portiere), Favasuli, Ahanor, Guarino, Kayode (difensori), Dagasso, Berti, Faticanti (centrocampisti), Cherubini, Ekhator, Venturino, Cacciamani (attaccanti).
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