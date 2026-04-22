Addio a Manninger, il ricordo della moglie: “Devo essere forte per te e per i figli”

"Alex, non riesco ad esprimere il dolore inimmaginabile che sto provando. Non siamo il tipo di famiglia che condivide pubblicamente tale dolore, ma non ho scelta, poiché l'esplosione di amore da tutto il mondo mi ha sopraffatto. Penso sia importante esprimere il tipo di uomo che eri in casa, oltre che l'uomo immensamente ammirato che eri in campo. Oggi sono seduta a casa con la nostra famiglia, cercando di capire come questa sia la nostra realtà. A parole l'estrema tragedia che stiamo affrontando come famiglia è estremamente difficile, se non impossibile. Quindi, per favore, lasciami provare. Alex, grazie per i nostri due figli, Alessandro e Nicolas. Loro sono il mio cuore e la mia anima. Abbiamo spesso discusso di come tutto sia andato esattamente come avevi pianificato. Volevi tanto dei figli, ma hai voluto farlo dopo la tua carriera, quando sapevi che avresti avuto tempo da trascorrere con loro. È esattamente quello che hai fatto. Alex, sei stato il padre più incredibile per i ragazzi - ti adoravano assolutamente. Essere tua moglie era il mio posto. Non solo eri mio marito, eri il mio migliore amico. Se mai avessimo avuto bisogno di qualcosa, avrei potuto contare sempre su di te. Avevamo una vita così perfetta. Abbiamo fatto così tante cose come passeggiare insieme, andare ai laghi d'estate in barca, paddleboard, giocare a dadi, fare escursioni, sciare, golf e soggiornare nei bellissimi hotel in montagna con i ragazzi: la lista è infinita. Salisburgo è la nostra casa. Mi sento così privilegiata a vivere in un posto così bello e sicuro con i nostri figli, quindi ti ringrazio per aver dato questa vita alla nostra famiglia. So quanto amavi me e i nostri ragazzi. Ti adoravamo, Lexx, e le nostre famiglie erano così felici per noi. Avevi una cerchia molto fedele di veri amici, che riflette il tuo carattere. Questi amici mi supportano ora e sento un enorme senso di conforto da loro. Hai avuto un enorme impatto su così tante persone che hai incontrato. Eri estremamente rispettoso: calmo, genuino, organizzato, motivato, gentile e leale. Eri molto istruito e parlavi diverse lingue. Eri così interessante per me, e tanti altri amavano stare seduti e parlare con te. Sei stato un figlio fantastico per la tua adorabile mamma.