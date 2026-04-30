L’Italia ripescata ai Mondiali? Una boutade. Infantino: “L’Iran ci sarà”

Nelle scorse settimane era stata ventilata l'ipotesi di un possibile ripescaggio dell'Italia ai Mondiali che si terranno quest'estate negli Usa, Canada e Messico, a scapito dell'Iran, considerando la delicatissima e complicata situazione geopolitica. In realtà la Nazionale iraniana ci sarà eccome e giocherà peraltro proprio negli Usa. A confermarlo è lo stesso presidente della Fifa, Gianni Infantino .

"Certamente, l'Iran giocherà negli Stati Uniti d'America. Il motivo è molto semplice. Dobbiamo unirci e avvicinarci alla gente. La FIFA unisce il mondo. Dobbiamo ricordare sempre che bisogna essere positivi. Ci sono problemi sufficienti nel mondo. Se nessuno cerca di unirci, cosa succederà? E' una grande opportunità per tutti", ha detto il numero uno Fifa a Sky Sport UK. "Se lo dice lui (riferito ad Infantino, ndr), mi va bene. E' un grande", ha affermato qualche ora dopo il presidente USA Donald Trump.