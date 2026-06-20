Almirón, rosso storico al Mondiale: espulso per aver coperto il labiale

Miguel Almirón è entrato nella storia del calcio mondiale per un episodio destinato a far discutere. Al 48’ di Turchia-Paraguay, con i sudamericani avanti grazie al gol di Galarza, l’arbitro salvadoregno Barton è stato richiamato dal VAR durante una pausa di gioco. Le immagini hanno mostrato il numero 10 paraguaiano mentre si rivolgeva al turco Muldur coprendosi la bocca con la mano, un gesto vietato dal nuovo regolamento introdotto dall’IFAB. Dopo la revisione, Barton ha estratto il cartellino rosso diretto, lasciando incredulo Almirón e scatenando le proteste della panchina del Paraguay.