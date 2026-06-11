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Mondiali in tv

I Mondiali giorno per giorno: gli appuntamenti in tv

I Mondiali giorno per giorno: gli appuntamenti in tv - immagine 1
Cosa e quando poter vedere in tv le partite del campionato del mondo di calcio
Redazione VN

Con l'inizio dei Mondiali vi offriamo il palinsesto televisivo dei prossimi tre giorni. A trasmettere gli incontri saranno DAZN (rassegna completa) e RAI 1 in chiaro per una selezione dei match più interessanti.

GIOVEDÌ 11 GIUGNO

21.00 Messico-Sudafrica (Mondiali) - DAZN e RAI 1

VENERDÌ 12 GIUGNO

04.00 Corea del Sud-Repubblica Ceca (Mondiali) - DAZN

21.00 Canada-Bosnia (Mondiali) - DAZN e RAI 1

SABATO 13 GIUGNO

03.00 Stati Uniti-Paraguay (Mondiali) - DAZN

21.00 Qatar-Svizzera (Mondiali) - DAZN

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