Con l'inizio dei Mondiali vi offriamo il palinsesto televisivo dei prossimi tre giorni. A trasmettere gli incontri saranno DAZN (rassegna completa) e RAI 1 in chiaro per una selezione dei match più interessanti.
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Mondiali in tv
I Mondiali giorno per giorno: gli appuntamenti in tv
Cosa e quando poter vedere in tv le partite del campionato del mondo di calcio
GIOVEDÌ 11 GIUGNO
21.00 Messico-Sudafrica (Mondiali) - DAZN e RAI 1
VENERDÌ 12 GIUGNO
04.00 Corea del Sud-Repubblica Ceca (Mondiali) - DAZN
21.00 Canada-Bosnia (Mondiali) - DAZN e RAI 1
SABATO 13 GIUGNO
03.00 Stati Uniti-Paraguay (Mondiali) - DAZN
21.00 Qatar-Svizzera (Mondiali) - DAZN
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