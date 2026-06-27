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Croazia-Ghana, probabili formazioni: altra chance per Pongracic dal 1′?

Croazia-Ghana, probabili formazioni: altra chance per Pongracic dal 1′? - immagine 1
Il ct della Croazia concederà al centrale viola Marin Pongracic un'altra chance dal 1'? Questa sera sfida al Ghana
Redazione VN

Stasera alle ore 23:00 la Croazia di Marin Pongracic affronta il Ghana nella terza giornata della fase a gironi dei Mondiali 2026. Il centrale difensivo è l'unico calciatore della rosa viola presente alla rassegna iridata in Stati Uniti, Messico e Canada, e stasera si gioca l'accesso diretto agli ottavi di finale.

Dopo aver saltato il debutto contro l'Inghilterra, Pongracic ha conquistato il posto nella vittoria per 1-0 contro il Panama. Secondo le ultime, il ct Dalic dovrebbe dare al centrale viola un'altra chance dal primo minuto. 

La probabile formazione della Croazia

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Croazia (4-2-3-1): Livakovic; Stanisic, Pongracic, Sutalo, Gvardiol; Kovacic, Modric; Marco Pasalic, Baturina, Perisic; Musa. Ct. Dalic.

Chi passa e combinazioni

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Il Ghana si trova in una situazione di leggero vantaggio a quota quattro punti e può accontentarsi di un pareggio per passare il turno. La Croazia, ferma a tre punti, ha l'obbligo di vincere per scavalcare gli africani ed evitare i calcoli legati al ripescaggio delle migliori terze. 

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