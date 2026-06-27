Croazia-Ghana, probabili formazioni: altra chance per Pongracic dal 1′?

Stasera alle ore 23:00 la Croazia di Marin Pongracic affronta il Ghana nella terza giornata della fase a gironi dei Mondiali 2026. Il centrale difensivo è l'unico calciatore della rosa viola presente alla rassegna iridata in Stati Uniti, Messico e Canada, e stasera si gioca l'accesso diretto agli ottavi di finale.