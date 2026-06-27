Stasera alle ore 23:00 la Croazia di Marin Pongracic affronta il Ghana nella terza giornata della fase a gironi dei Mondiali 2026. Il centrale difensivo è l'unico calciatore della rosa viola presente alla rassegna iridata in Stati Uniti, Messico e Canada, e stasera si gioca l'accesso diretto agli ottavi di finale.
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Croazia-Ghana, probabili formazioni: altra chance per Pongracic dal 1′?
Il ct della Croazia concederà al centrale viola Marin Pongracic un'altra chance dal 1'? Questa sera sfida al Ghana
Dopo aver saltato il debutto contro l'Inghilterra, Pongracic ha conquistato il posto nella vittoria per 1-0 contro il Panama. Secondo le ultime, il ct Dalic dovrebbe dare al centrale viola un'altra chance dal primo minuto.
La probabile formazione della Croazia—
Croazia (4-2-3-1): Livakovic; Stanisic, Pongracic, Sutalo, Gvardiol; Kovacic, Modric; Marco Pasalic, Baturina, Perisic; Musa. Ct. Dalic.
Chi passa e combinazioni—
Il Ghana si trova in una situazione di leggero vantaggio a quota quattro punti e può accontentarsi di un pareggio per passare il turno. La Croazia, ferma a tre punti, ha l'obbligo di vincere per scavalcare gli africani ed evitare i calcoli legati al ripescaggio delle migliori terze.
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