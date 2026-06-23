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Mondiali, Ronaldo scrive la storia e guida la goleada del Portogallo

Mondiali, Ronaldo scrive la storia e guida la goleada del Portogallo - immagine 1
Niente da fare per l'Uzbekistan di Cannavaro
Redazione VN

Il Portogallo riscatta prontamente il passo falso del debutto e travolge con un perentorio 5-0 l'Uzbekistan nella seconda giornata del Gruppo K della Coppa del Mondo.

I lusitani partono subito forte e sbloccano il match dopo appena sei minuti: cross preciso di Cancelo dalla fascia destra e perfetta coordinazione di Ronaldo, che batte Nematov con un gran destro al volo. Per il fuoriclasse di Madeira si tratta di una rete storica, che lo consacra come il primo calciatore della storia in grado di segnare in sei diverse edizioni dei Mondiali. Al 17' arriva il raddoppio firmato da Nuno Mendes, il Portogallo poi cala il tris al 39' ancora con Ronaldo. Nella ripresa la squadra di Roberto Martínez si limita a gestire il largo vantaggio e a dilagare nel finale. Al 60' una sfortunata autorete del portiere uzbeko Nematov vale il poker lusitano. A chiudere definitivamente i conti all'87' ci pensa Rafael Leão, subentrato nella ripresa.

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Con questa vittoria il Portogallo sale a quota 4 punti nel girone, mettendosi in una posizione di assoluto privilegio per il passaggio del turno ai sedicesimi, mentre l'Uzbekistan incassa la seconda sconfitta consecutiva dopo il ko contro la Colombia e vede ormai compromesso il proprio cammino iridato.

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