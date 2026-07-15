Mondiali, novità storica per la finale: super intervallo per show all’americana

In attesa di scoprire la seconda finalista per i Mondiali 2026 , arriva un'ulteriore novità da parte della FIFA in vista dell'appuntamento al MetLife Stadium. Infatti, dopo l'allargamento del torneo a 48 squadre, gli hydration break, le modifiche regolamentari e le nuove formule disciplinari, c'è un'altra possibile innovazione che rischia di far discutere: un intervallo lungo 25/30 minuti . L'evento in programma domenica 19 luglio, alle ore 21 italiane, potrebbe trasformarsi un un vero e proprio spettacolo americano, vista l'idea di inserire un vero e proprio show durante la pausa tra i due tempi.

Secondo quanto riportato dal Times, la finale del Mondiale potrebbe prevedere un maxi intervallo dalla durata compresa tra i 25 e i 30 minuti. Una pausa pensata per ospitare uno spettacolo in stile “Half Time Show” del Super Bowl, andando oltre il classico intrattenimento previsto prima del calcio d’inizio. Oltre alla cerimonia di chiusura, quindi, potrebbe esserci un’esibizione anche durante l’intervallo della partita. Una soluzione mai vista in una finale della Coppa del Mondo e che cambierebbe inevitabilmente il ritmo della sfida.

I possibili ospiti

Tra gli artisti indicati per lo show ci sarebbero nomi di primo piano della musica internazionale come Justin Bieber, Shakira, Madonna, BTS, Burna Boy e Coldplay. Nello stesso MetLife Stadium era stata giocata la finale del Mondiale per Club che vide vincitore il Chelsea contro il PSG e anche in quell'occasione andò di scena un intervallo più lungo, durato 24 minuti.