La Figc risponde piccata ad Infantino: “Battuta infelice, porti rispetto all’Italia”

Un'uscita infelice: è questa la riflessione che si raccoglie in Figc, dopo le parole di Gianni Infantino sull'Italia, con l'ironia sulla necessità di un Mondiale a "64 squadra o forse a 228" per permettere che gli azzurri si qualifichino. "E' stata un'uscita infelice, una caduta di stile che ha ferito il sentimento dell'intera comunità sportiva italiana", è la considerazione che trapela dalla Federcalcio italiana, sempre in attesa della nomina del nuovo presidente dopo le dimissioni di Gabriele Gravina. "Nella vittoria e nella sconfitta - concludono le fonti federali - il calcio insegna i valori, a cominciare dal rispetto". Lo riporta l'Ansa.