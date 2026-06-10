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Infantino: “Espulsione Artan? Non siamo i re del mondo, a volte meglio rilassarsi”

Infantino: “Espulsione Artan? Non siamo i re del mondo, a volte meglio rilassarsi” - immagine 1
Il presidente della FIFA ha commentato la vicenda riguardante l'arbitro somalo respinto dagli Stati Uniti nonostante avesse tutti i documenti in regola
Redazione VN

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia del Mondiale, Gianni Infantino, presidente della FIFA, ha commentato la vicenda di Omar Artan, arbitro somalo respinto dagli Stati Uniti nonostante avesse tutti i documenti in regola. Le parole del numero uno del calcio mondiale:

Credetemi quando ve lo dico, o non credetemi se non volete, ma cerchiamo sempre di trovare soluzioni, sempre. Ma dobbiamo rispettare il fatto che non siamo i re del mondo che possono governare i governi e le forze di polizia e chissà cos'altro. Siamo un'organizzazione sportiva, cerchiamo di fare del nostro meglio con i mezzi che abbiamo. È un peccato quello che è successo a Omar, l'arbitro somalo, ma ripeto, non possiamo controllare tutto. Ci proviamo, ne discuteremo, vedremo. Forse a volte è anche meglio tranquillizzarsi e rilassarsi. Lavoriamo su tutto, cerchiamo di risolvere ogni cosa.

 

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