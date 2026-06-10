Nel corso della conferenza stampa alla vigilia del Mondiale, Gianni Infantino, presidente della FIFA, ha commentato la vicenda di Omar Artan, arbitro somalo respinto dagli Stati Uniti nonostante avesse tutti i documenti in regola. Le parole del numero uno del calcio mondiale:
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Infantino: “Espulsione Artan? Non siamo i re del mondo, a volte meglio rilassarsi”
Il presidente della FIFA ha commentato la vicenda riguardante l'arbitro somalo respinto dagli Stati Uniti nonostante avesse tutti i documenti in regola
Credetemi quando ve lo dico, o non credetemi se non volete, ma cerchiamo sempre di trovare soluzioni, sempre. Ma dobbiamo rispettare il fatto che non siamo i re del mondo che possono governare i governi e le forze di polizia e chissà cos'altro. Siamo un'organizzazione sportiva, cerchiamo di fare del nostro meglio con i mezzi che abbiamo. È un peccato quello che è successo a Omar, l'arbitro somalo, ma ripeto, non possiamo controllare tutto. Ci proviamo, ne discuteremo, vedremo. Forse a volte è anche meglio tranquillizzarsi e rilassarsi. Lavoriamo su tutto, cerchiamo di risolvere ogni cosa.
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