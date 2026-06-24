Mondiali, completo il Gruppo B: ok Svizzera e Canada, la Bosnia spera nel ripescaggio

Si chiude il Girone B, quello di una delle Nazionali ospitanti (il Canada) e dove giocava anche la Bosnia, squadra che ha condannato l'Italia alla terza mancata qualificazione consecutiva. Ma il verdetto finale sorride proprio alla compagine canadese, che passa come seconda nonostante i punti siano gli stessi, appunto, di Dzeko e compagni. Grazie ad una differenza reti migliore (+5) i nordamericani volano ai sedicesimi di finale, insieme alla Svizzera, prima della classe con 7 punti.