Si chiude il Girone B, quello di una delle Nazionali ospitanti (il Canada) e dove giocava anche la Bosnia, squadra che ha condannato l'Italia alla terza mancata qualificazione consecutiva. Ma il verdetto finale sorride proprio alla compagine canadese, che passa come seconda nonostante i punti siano gli stessi, appunto, di Dzeko e compagni. Grazie ad una differenza reti migliore (+5) i nordamericani volano ai sedicesimi di finale, insieme alla Svizzera, prima della classe con 7 punti.
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Mondiali, completo il Gruppo B: ok Svizzera e Canada, la Bosnia spera nel ripescaggio
Per colpa di una differenza reti peggiore rispetto al Canada, la Bosnia deve attendere gli altri verdetti per credere nel ripescaggio
Proprio gli elvetici hanno fatto loro lo scontro diretto contro il Canada per il primo posto, ottenendo così il primato del raggruppamento: 2-1 il risultato, con rete di Vargas (l'esterno d'attacco ex obiettivo di mercato della Fiorentina) a sbloccare il match ad inizio ripresa. La Bosnia ha, invece, battuto per 3-1 il Qatar: l'ex gigliato Dzeko resta a secco per ora al Mondiale, peraltro sostituito al 64' e uscito arrabbiato dal campo.
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