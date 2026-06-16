Esordio vincente ma con brivido per la Francia ai Mondiali 2026. Al MetLife Stadium di East Rutherford, i Bleus superano il Senegal per 3-1 nella prima giornata del Gruppo I, sbloccando nella ripresa una partita complicata da un ottimo primo tempo degli africani (che avevano anche colpito un palo con Jackson).
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Mondiali 2026: Mbappé leader della Francia, Senegal ko
Doppietta del capitano e stella dei transalpini
A decidere l'incontro è una doppietta del capitano Kylian Mbappé, a segno al 66' e in pieno recupero (90+5'). In mezzo, la rete del raddoppio firmata dal neo-entrato Bradley Barcola all'82'. Il Senegal accorcia momentaneamente le distanze al 94' con il giovanissimo Ibrahim Mbaye, prima del sigillo finale del numero 10 francese. Francia batte Senegal 3-1.
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