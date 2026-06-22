L'esterno della Juventus e del Portogallo, Francisco Conceicao, è entrato nell'occhio del ciclone per delle dichiarazioni rilasciate durante il ritiro. In vista della sfida contro l'Uzbekistan, il classe 2002 si è soffermato sul compagno di squadra Cristiano Ronaldo:
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Conceicao fa infuriare il Portogallo: “Non siamo obbligati a passare la palla a CR7”
Le parole di Francisco Conceicao su Cristiano Ronaldo fa infuriare i tifosi del Portogallo
È un esempio, ma non è obbligatorio passargli il pallone. Io passo la palla a chiunque sia in una posizione migliore della mia. Cristiano è qui per aiutare, come qualsiasi altro giocatore, poi si vede che è super motivato. Si allena come se fosse l'ultimo. Se ha raggiunto così tanto e continua con questa fame, la nostra deve essere ancora maggiore. Sta a noi reagire nella prossima partita.
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