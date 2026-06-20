Turchia fuori dai Mondiali. Montella: “65 tiri e zero gol, mai successo in 35 anni”

È stata di breve durata l'esperienza di Vincenzo Montella al Mondiale con la Turchia. Dopo le sconfitte contro Australia e Paraguay, infatti, la Turchia è fuori dai Mondiali e attende solo di giocare l'ultimo match della fase a gironi. Al rientro a casa è quasi certo che l'ex allenatore viola lascerà la panchina, da vedere se con le dimissioni o con un esonero.