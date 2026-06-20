È stata di breve durata l'esperienza di Vincenzo Montella al Mondiale con la Turchia. Dopo le sconfitte contro Australia e Paraguay, infatti, la Turchia è fuori dai Mondiali e attende solo di giocare l'ultimo match della fase a gironi. Al rientro a casa è quasi certo che l'ex allenatore viola lascerà la panchina, da vedere se con le dimissioni o con un esonero.
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Turchia fuori dai Mondiali. Montella: “65 tiri e zero gol, mai successo in 35 anni”
La Turchia di Vincenzo Montella esce dal Mondiale dopo due sconfitte contro Australia e Paraguay
Montella dal canto suo respinge ogni critica commentando così la partita contro il Paraguay:
È davvero incredibile, arriviamo da due prestazioni di altissimo livello in cui abbiamo calciato 65 volte verso la porta in due partite senza riuscire a segnare e abbiamo concesso pochissimo agli avversari. Eppure, quel poco che abbiamo concesso è stato trasformato in gol. Sinceramente, una cosa del genere non mi era mai successa in 35 anni di calcio, se mi spiegate la logica di quanto accaduto sono qui ad imparare. È evidente che, in queste due partite, il destino non sia stato dalla nostra parte. Però non si può dire che sia mancato lo spirito, l’anima o la voglia di lottare. La squadra ha dato tutto fino all’ultimo secondo. Ci abbiamo provato in ogni modo, ma non è andata.
Ha poi continuato difendendosi da chi lo accusava delle scelte di campo:
Siete stati calmi per qualche giorno, ora ripartite. Lo accetto. Se volete ridurre il tutto a fare entrare un attaccante 10 minuti prima o dopo, accomodatevi
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