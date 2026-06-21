Due le big europee impegnate oggi al Mondiale 2026. Partiamo dalla Spagna, che dopo l'incredibile pareggio contro Capo Verde alla prima giornata (0-0) si sblocca e trova la vittoria contro la malcapitata Arabia Saudita per 4-0. Grandi protagonisti dell'incontro, il blaugrana Lamal, che ha sbloccato subito il match dopo 10' e l'attaccante della Real Sociedad Mikel Oyarzabal, autore di una bella doppietta. Un'autorete propiziata da Cucurella ha messo il sigillo sulla partita ad inizio ripresa.
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Mondiali, prima vittoria per la Spagna. Belgio ancora non ci siamo: stop con l’Iran
La Spagna sorride, il Belgio fermato ancora sul pari: le due big europee in campo al Mondiale vivono emozioni differenti
Peggio è andata al Belgio che vedeva in campo da titolare Romelu Lukaku. I Diavoli Rossi non sono andati oltre lo 0-0 contro l'Iran e questo pareggio a reti bianche bissa quello ottenuto contro l'Egitto lunedì scorso (1-1). Situazione, dunque, apertissima nel Gruppo G, in attesa di Nuova Zelanda-Egitto.
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