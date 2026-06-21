Mondiali, prima vittoria per la Spagna. Belgio ancora non ci siamo: stop con l’Iran

Due le big europee impegnate oggi al Mondiale 2026. Partiamo dalla Spagna, che dopo l'incredibile pareggio contro Capo Verde alla prima giornata (0-0) si sblocca e trova la vittoria contro la malcapitata Arabia Saudita per 4-0. Grandi protagonisti dell'incontro, il blaugrana Lamal, che ha sbloccato subito il match dopo 10' e l'attaccante della Real Sociedad Mikel Oyarzabal, autore di una bella doppietta. Un'autorete propiziata da Cucurella ha messo il sigillo sulla partita ad inizio ripresa.