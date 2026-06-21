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Mondiali, prima vittoria per la Spagna. Belgio ancora non ci siamo: stop con l’Iran

Mondiali, prima vittoria per la Spagna. Belgio ancora non ci siamo: stop con l’Iran - immagine 1
La Spagna sorride, il Belgio fermato ancora sul pari: le due big europee in campo al Mondiale vivono emozioni differenti
Redazione VN

Due le big europee impegnate oggi al Mondiale 2026. Partiamo dalla Spagna, che dopo l'incredibile pareggio contro Capo Verde alla prima giornata (0-0) si sblocca e trova la vittoria contro la malcapitata Arabia Saudita per 4-0. Grandi protagonisti dell'incontro, il blaugrana Lamal, che ha sbloccato subito il match dopo 10' e l'attaccante della Real Sociedad Mikel Oyarzabal, autore di una bella doppietta. Un'autorete propiziata da Cucurella ha messo il sigillo sulla partita ad inizio ripresa.

Peggio è andata al Belgio che vedeva in campo da titolare Romelu Lukaku. I Diavoli Rossi non sono andati oltre lo 0-0 contro l'Iran e questo pareggio a reti bianche bissa quello ottenuto contro l'Egitto lunedì scorso (1-1). Situazione, dunque, apertissima nel Gruppo G, in attesa di Nuova Zelanda-Egitto.

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