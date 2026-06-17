Mondiali, il Portogallo inciampa all’esordio: la RD Congo strappa il pari

Sorpresa a Houston nella prima giornata del Gruppo K dei Mondiali 2026. Il Portogallo non va oltre l' 1-1 contro una solidissima Repubblica Democratica del Congo , capace di resistere all'80% di possesso palla della nazionale di Roberto Martínez. Una sfida dal sapore storico per Cristiano Ronaldo , che a 41 anni ha iniziato ufficialmente la sua sesta fase finale di un Mondiale, eguagliando il record assoluto della competizione.

L'avvio dei lusitani sembra mettere la partita in discesa: dopo appena sei minuti di gioco, il gioiello del PSG João Neves sblocca il risultato depositando in rete un perfetto assist di Pedro Neto. I Leopardi africani però non mollano, si difendono con ordine concedendo pochissimi tiri nello specchio e colpiscono in contropiede. Il pareggio definitivo arriva in pieno recupero della prima frazione (45+5') grazie a un colpo di testa ravvicinato di Yoane Wissa, bravissimo a capitalizzare un cross di Masuaku sviluppato da un calcio d'angolo. Nella ripresa Martínez si gioca anche le carte Conceição e Rafael Leão per scardinare il muro congolese, ma il risultato non cambia.