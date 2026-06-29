Mondiali: Martinelli salva Ancelotti, Brasile agli ottavi

Grazie a questo soffertissimo 2-1, il Brasile vola agli ottavi di finale, dove affronterà la vincente della sfida tra Costa d'Avorio e Norvegia.
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Il match Brasile-Giappone, valido per i sedicesimi di finale dei Mondiali 2026, si è concluso con una vittoria in rimonta per 2-1 a favor della Seleção guidata da Ancelotti.
I nipponici sbloccano il match grazie a un gol di Sano al 29', bravo a sfruttare un pallone intercettato a centrocampo per battere Alisson con un destro preciso. Nella ripresa il Brasile spinge sull'acceleratore e al 56' è Casemiro a firmare l'1-1 con un colpo di testa imperioso su cross di Gabriel Magalhães. Quando la sfida sembra ormai indirizzata verso i tempi supplementari, il neo-entrato Gabriel Martinelli sigla il gol vittoria al sesto minuto di recupero, finalizzando un assist perfetto di Bruno Guimarães.
Grazie a questo soffertissimo 2-1, il Brasile vola agli ottavi di finale, dove affronterà la vincente della sfida tra Costa d'Avorio e Norvegia.
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