Il Mondiale di Pongracic: adesso c’è Ronaldo, ma il tabellone è da incubo

La Croazia di Zlatko Dalic e Marin Pongracic anche in quest Mondiale sta facendo un'ottima figura. Dopo il 4-2 incassato dall'Inghilterra alla prima, i biancorossi non si sono scomposti, ed hanno battuto Panama e Ghana (con Pongracic titolare). Il cammino della Croazia però adesso si complica, e non di poco. Paradossalmente il Ghana con la sconfitta di ieri si è garantito un tabellone meno complesso.