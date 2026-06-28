La Croazia di Zlatko Dalic e Marin Pongracic anche in quest Mondiale sta facendo un'ottima figura. Dopo il 4-2 incassato dall'Inghilterra alla prima, i biancorossi non si sono scomposti, ed hanno battuto Panama e Ghana (con Pongracic titolare). Il cammino della Croazia però adesso si complica, e non di poco. Paradossalmente il Ghana con la sconfitta di ieri si è garantito un tabellone meno complesso.
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Il Mondiale di Pongracic: adesso c’è Ronaldo, ma il tabellone è da incubo
La Crozia di Pongracic si troverà davanti un avversario tostissimo, ma il cammino è davvero complicato
Il percorso—
La Croazia ai sedicesimi sfiderà il Portogallo di CR7, una delle squadre con più talento del mondo, che però non ha convinto nella fase a gironi. Per Pongracic e compagni il compito sarà arduo, anche se la capacità di resistenza dei croati è sempre altissima. In caso di passaggio del turno, l'avversario sarà una tra Spagna ed Austria. Tornando invece sul discorso del Ghana, la squadra di Queiroz giocherà contro la Colombia, ed in caso di vittoria sfiderà una tra Svizzera e Algeria. Un paradosso incredibile, il gol di Vlasic potrebbe aver complicato notevolmente il Mondiale della Croazia.
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