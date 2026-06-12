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Mondiali, ecco il primo pareggio: 1-1 tra Canada e Bosnia. L’ex Dzeko in panchina

Dzeko
Canada-Bosnia finisce pari: i padroni di casa sfiorano più volte il gol e dominano, ma i compagni di Dzeko sfruttano il loro cinismo
Redazione VN

Finisce 1-1 tra Canada e Bosnia al Toronto Stadium. La squadra di casa sfiora il gol con un David insufficiente e con Oluwaseyi. Ma in mezzo (21') è la Bosnia a passare in vantaggio con Lukic di testa su assist di Kolasinac. Nella ripresa dopo un'occasione di Demirovic cui si oppone in uscita Crepeau, il Canada domina. Fallisce almeno quattro occasioni, Kolasinac devia sulla traversa una conclusione di Laryea. Poi Larin, entrato da 2', pareggia con un destro in area. Forcing finale del Canada che però non sfonda, davanti ad un Edin Dzeko spettatore dalla panchina.

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