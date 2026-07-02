La Repubblica Democratica del Congo ha sfiorato l'impresa, arrivando a un passo dall'eliminare l'Inghilterra dal Mondiale. La formazione di Sébastien Desabre ha messo in difficoltà gli inglesi, costringendoli a una rimonta firmata da Harry Kane. Tuttavia, il risultato del campo è stato oscurato da una drammatica vicenda personale che ha coinvolto l'allenatore francese: al termine della partita, Desabre ha appreso della scomparsa del padre.
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Congo, l’addetto stampa annuncia il lutto in conferenza, la reazione di Desabre
Il responsabile della comunicazione della nazionale congolese ha espresso pubblicamente le condoglianze, sorprendendo il ct
Nonostante il dolore e lo shock per il lutto appena ricevuto, Desabre ha deciso di presentarsi comunque in conferenza stampa. Solo al termine dell'incontro con i giornalisti, il responsabile della comunicazione della nazionale congolese ha espresso pubblicamente le condoglianze, sorprendendo il commissario tecnico in diretta. Visibilmente colpito, Desabre ha reagito con uno sguardo severo rivolto al portavoce e si è limitato a un asciutto "grazie".
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