Gattuso cerca un regista: incontro con Verratti che ha dato l’ok, scartato Fagioli?

L'Italia di Rino Gattuso è alla ricerca di un regista che manca ormai da anni e la soluzione potrebbe trovarsi in Qatar. Il ct azzurro e il capodelegazione Buffon hanno incontrato Marco Verratti, ex Psg oggi all'Al-Duhail, che si è reso disponibile per un'eventuale convocazione. Gattuso avrà tempo di riflettere in vista della sfida tra Italia e Irlanda, il 26 marzo a Bergamo, semifinale playoff.