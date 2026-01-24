Viola News
Gattuso cerca un regista: incontro con Verratti che ha dato l’ok, scartato Fagioli?

Rino Gattuso sta cercando un regista per la sua Italia
L'Italia di Rino Gattuso è alla ricerca di un regista che manca ormai da anni e la soluzione potrebbe trovarsi in Qatar. Il ct azzurro e il capodelegazione Buffon hanno incontrato Marco Verratti, ex Psg oggi all'Al-Duhail, che si è reso disponibile per un'eventuale convocazione. Gattuso avrà tempo di riflettere in vista della sfida tra Italia e Irlanda, il 26 marzo a Bergamo, semifinale playoff.

Se la scelta dovesse ricadere su Verratti, Niccolò Fagioli potrebbe rimanere fuori dalla lista dei convocati del ct azzurro. Ovviamente è ancora presto per dirlo, ma visto come si sta ben comportando l'ex Juve nel ruolo di regista, una mancata chiamata sarebbe una grande delusione.

 

