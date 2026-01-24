L'Italia di Rino Gattuso è alla ricerca di un regista che manca ormai da anni e la soluzione potrebbe trovarsi in Qatar. Il ct azzurro e il capodelegazione Buffon hanno incontrato Marco Verratti, ex Psg oggi all'Al-Duhail, che si è reso disponibile per un'eventuale convocazione. Gattuso avrà tempo di riflettere in vista della sfida tra Italia e Irlanda, il 26 marzo a Bergamo, semifinale playoff.
Gattuso cerca un regista: incontro con Verratti che ha dato l’ok, scartato Fagioli?
Rino Gattuso sta cercando un regista per la sua Italia
Se la scelta dovesse ricadere su Verratti, Niccolò Fagioli potrebbe rimanere fuori dalla lista dei convocati del ct azzurro. Ovviamente è ancora presto per dirlo, ma visto come si sta ben comportando l'ex Juve nel ruolo di regista, una mancata chiamata sarebbe una grande delusione.
