Sorteggi Mondiali 2026: a breve le possibili avversarie per l’Italia

Alle ore 18:00 a Whasington avrà inizio il sorteggio per i Mondiali 2026. Il torneo si disputerà dall'11 giugno al 19 luglio tra Stati Uniti, Messico e Canada. L'Italia di Rino Gattuso deve disputare gli spareggi per assicurarsi un posto, ma nel frattempo potrà avere un'idea più chiara del percorso.
I sorteggi per i Mondiali 2026
Le parole del ct dell'Italia presente al sorteggio:
Nelle ultime due edizioni non siamo andati al Mondiale, sicuramente avremo grande pressione. Rispetto per tutti, paura di nessuno. Sappiamo che abbiamo una semifinale, si gioca nei 90 minuti. Speriamo di farci trovare pronti. Prendere il pass a marzo sarà fondamentale. Qualche anno fa era impensabile non vedere l'Italia in una fase finale di un Mondiale per due edizioni di fila, abbiamo una grande responsabilità.
