Ultimi due turni di qualificazione per i Mondiali del 2026. L'Italia di Rino Gattuso, dopo la schiacciante vittoria della Norvegia sull'Estonia, affronta la Moldavia sicura almeno del pass per i playoff. Fischio d'inizio alle ore 20:45, allo Stadionul Zimbru.
LIVE – Moldavia-Italia: senza Kean Gattuso si affida a Scamacca. Al via il match
altri campionati
LIVE – Moldavia-Italia: senza Kean Gattuso si affida a Scamacca. Al via il match
Le formazioni ufficiali:—
MOLDAVIA (3-5-2): Cojuhar; Stefan, Craciun, Dumbravanu; Revenco, Perciun, Rata, Ionita, Reabciuk; Nicolaescu, Postolachi. A disposizione: Timbur, Avram, Cucos, Bitca, Bodisteanu, Damascan, Caimacov, Fratea, Bors, Forov, Bogaciuc, Platica. All: Lilian Popescu.
ITALIA (4-4-2): Vicario; Bellanova, Mancini, Buongiorno, Cambiaso; Orsolini, Cristante, Tonali, Zaccagni; Raspadori, Scamacca. A disposizione: Donnarumma, Carnesecchi, Dimarco, Locatelli, Ricci, Politano, Retegui, Gabbia, Frattesi, Esposito, Bastoni, Di Lorenzo. All: Gennaro Gattuso.
