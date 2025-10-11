Mondiali: la Norvegia asfalta Israele, brutte notizie per gli Azzurri

La Norvegia non sbaglia un colpo e ottiene la sesta vittoria su sei partite di qualificazione ai prossimi Mondiali nel girone con l'Italia. Israele cade per 5-0 sotto i colpi di Erling Haaland, che prima sbaglia due volte un calcio di rigore tirato e ribattuto per via del posizionamento del portiere con entrambi i piedi oltre la linea di porta. Due autogoal per l'1-0 e il 3-0 hanno completato il tabellino. Ci sono ancora due partite da giocare per gli uomini del ct Solbakken, ma data la differenza reti mastodontica a favore sarà sufficiente battere l'Estonia per avere la certezza di staccare il pass prima di sfidare l'Italia a San Siro nell'ultima giornata.