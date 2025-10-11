La formazione dell’Italia: c’è Kean con Retegui in avanti

L'Italia si gioca molto questa sera, anche se il risultato della Norvegia ha sgonfiato le velleità azzurre, Rino Gattuso cerca comunque delle conferme per il futuro. Contro l'Estonia partirà titolare anche Moise Kean. Ecco le scelte del ct azzurro:
Moise Kean parte ancora titolare per l'Italia di Rino Gattuso. Farà ancora coppia con Retegui
Italia (4-4-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco; Orsolini, Barella, Tonali, Raspadori; Kean, Retegui. All Gattuso
Estonia (4-2-3-1): Hein; Peetson, Paskotsi, Kuusk, Saliste; Palumets, Shein; Kait, Saarma, Soomets; Tamm. All. Henn
