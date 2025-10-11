Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola ultime notizie La formazione dell’Italia: c’è Kean con Retegui in avanti

news viola

La formazione dell’Italia: c’è Kean con Retegui in avanti

Moise Kean
Moise Kean parte ancora titolare per l'Italia di Rino Gattuso. Farà ancora coppia con Retegui
Redazione VN

L'Italia si gioca molto questa sera, anche se il risultato della Norvegia ha sgonfiato le velleità azzurre, Rino Gattuso cerca comunque delle conferme per il futuro. Contro l'Estonia partirà titolare anche Moise Kean. Ecco le scelte del ct azzurro:

Italia (4-4-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco; Orsolini, Barella, Tonali, Raspadori; Kean, Retegui. All Gattuso

Estonia (4-2-3-1): Hein; Peetson, Paskotsi, Kuusk, Saliste; Palumets, Shein; Kait, Saarma, Soomets; Tamm. All. Henn

Leggi anche
Una sosta beffarda per Allegri. Un altro infortunio preoccupa il Milan
Pardo: “Pioli non è un bollito, ma qualche volta serve cambiare per migliorare”

© RIPRODUZIONE RISERVATA