Succede tutto nei minuti iniziali di Estonia-Italia. L'attaccante azzurro di proprietà della Fiorentina, Moise Kean, segna il gol del vantaggio della partita dopo appena tre minuti, saltando un avversario e calciando sul secondo palo.
Italia, che sfortuna per Kean: gol e poi infortunio. La situazione
Sfortuna per Moise Kean: l'attaccante della Fiorentina segna subito con l'Italia e poi si infortuna alla caviglia
Dopo pochissimo, il bomber viola, nel fare un cambio di direzione, subisce una storta alla caviglia destra: all'inizio sembrava poter continuare, ma subito dopo di riaccascia atterra e lasciando il posto a Pio Esposito.
Sperando che non si tratti niente di grave, perché fare a meno di un giocatore come lui, per i viola, nel rientro a Milano contro i rossoneri non sarà per niente semplice.
