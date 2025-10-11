Il Milan si prepara ad affrontare la Fiorentina a San Siro. Massimiliano Allegri vuole mantenere il contatto con la zona Scudetto, ed i rossoneri sono in un gran momento di forma. Il tecnico livornese però dovrà fare i conti con qualche infortunato di troppo. La sosta nazionali non ha portato buone notizie per il Milan. Dopo che si sono fermati Christian Pulisic e Pervis Estupinan, anche Alexis Saelemaekers.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola ultime notizie Una sosta beffarda per Allegri. Un altro infortunio preoccupa il Milan
news viola
Una sosta beffarda per Allegri. Un altro infortunio preoccupa il Milan
Sono 3 gli infortuni che nelle ultime ore hanno colpito il Milan nelle ultime ore. Allegri dovrà valutare i suoi giocatori
Notizie dal Belgio—
Proprio i Diavoli Rossi, su X hanno emanato questo breve comunicato: "Il controllo medico di oggi ha mostrato che Alexis Saelemaekers non sarà pronto per la partita contro il Galles". L'esterno tornerà a Milano acciaccato per un problema muscolare, ed è in dubbio per la gara contro la Fiorentina
© RIPRODUZIONE RISERVATA