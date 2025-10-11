Una sosta beffarda per Allegri. Un altro infortunio preoccupa il Milan

Sono 3 gli infortuni che nelle ultime ore hanno colpito il Milan nelle ultime ore. Allegri dovrà valutare i suoi giocatori

Il Milan si prepara ad affrontare la Fiorentina a San Siro. Massimiliano Allegri vuole mantenere il contatto con la zona Scudetto, ed i rossoneri sono in un gran momento di forma. Il tecnico livornese però dovrà fare i conti con qualche infortunato di troppo. La sosta nazionali non ha portato buone notizie per il Milan. Dopo che si sono fermati Christian Pulisic e Pervis Estupinan, anche Alexis Saelemaekers.