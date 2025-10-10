Fiorentina e FIGC al Viola Park per la Giornata Mondiale della Salute Mentale

Sabato 11 ottobre, al Viola Park di Bagno a Ripoli è in programma un evento, non solo sportivo, organizzato dalla DCPS della FIGC in collaborazione con l'ACF Fiorentina

Redazione VN 10 ottobre 2025 (modifica il 10 ottobre 2025 | 12:06)

Oggi è la Giornata Mondiale della Salute Mentale, istituita nel 1992 e promossa dall'Organizzazione Mondiale della Sanità: per l'occasione, la FIGC lancia la campagna 'Ad Alta Voce' , per sensibilizzare sul diritto universale alla salute mentale e combattere stigma e isolamento.

In Italia, una persona su quattro soffre di disturbi mentali ogni anno (fonte O.M.A.R.). Situazioni che possono influenzare non solo la salute fisica della persona, ma anche il suo benessere complessivo e la qualità delle sue relazioni.

La campagna, ideata con la Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale (DCPS), vede calciatori e calciatrici delle Nazionali dare voce a esperienze autentiche di fragilità e resilienza. L’iniziativa rientra nella Strategia di Sostenibilità FIGC e nel piano UEFA di sostenibilità sociale, valorizzando il calcio come strumento di inclusione e cambiamento culturale.

Domani al Viola Park di Bagno a Ripoli si terrà il panel “A testa alta – Il calcio come spazio di salute mentale e crescita personale”. Un evento, non solo sportivo, organizzato dalla DCPS della FIGC in collaborazione con l'ACF Fiorentina. Previsti test match al mattino (ore 9:30–12:30) e lavori pomeridiani dalle 15:00 alle 17:00. Tra gli interventi: Cristina Blasetti (FIGC), Santo Rullo (“Crazy for Football”), Iacopo Fossi (“QuartoTempo”), Paolo Alfieri (Ospedale Bambin Gesù) e Lorenzo Sani (Ordine dei Giornalisti). La giornata mira a promuovere benessere psicologico, consapevolezza e resilienza attraverso il calcio. Il progetto è sostenuto dall’Ospedale Pediatrico Bambin Gesù di Roma e dalla UEFA. Obiettivo: parlare “ad alta voce” di salute mentale e rendere lo sport uno spazio di cura e ascolto.