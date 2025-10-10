Milan, guai fisici in nazionale per un titolare. A rischio la gara con la Fiorentina

La Fiorentina al rientro dalla sosta sfiderà subito in un big match il Milan di Massimiliano Allegri. La squadra di Pioli dovrà dare subito un segnale di ripartenza dopo l'inizio da incubo di queste prime sei giornate di Serie A. L'impegno per i viola non sarà dei più semplici, visto che la squadra rossonera ha 10 punti in più di quella gigliata e lotterà per la vittoria del campionato.