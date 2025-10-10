La Fiorentina al rientro dalla sosta sfiderà subito in un big match il Milan di Massimiliano Allegri. La squadra di Pioli dovrà dare subito un segnale di ripartenza dopo l'inizio da incubo di queste prime sei giornate di Serie A. L'impegno per i viola non sarà dei più semplici, visto che la squadra rossonera ha 10 punti in più di quella gigliata e lotterà per la vittoria del campionato.
Milan, guai fisici in nazionale per un titolare. A rischio la gara con la Fiorentina
Massimiliano Allegri però, potrebbe dover fare a meno di uno dei suoi campionissimi nella partita del prossimo 19 ottobre. Infatti dagli Stati Uniti è suonato un campanello d'allarme in merito alle condizioni fisiche del miglior marcatore in Serie A del Milan: Christian Pulisic.
Le sue condizioni—
L'attaccante americano già nel corso del pre-campionato in Asia e nelle primissime partite di Serie A aveva accusato alcuni fastidi alla caviglia, come riportato da Calciomercato.com, che potrebbero essersi riacutizzati in questi primi giorni di ritiro con la sua nazionale. Da sottolineare come il ct americano Mauricio Pochettino, non abbia svelato il motivo dell'assenza del classe '98 dagli ultimi allenamenti e dalla prossima amichevole con l'Ecuador.
La sua presenza rimane in dubbio anche per la prima gara al rientro dalla sosta, quando il Milan sfiderà la Fiorentina, ma molti interrogativi potrebbero sparire nella notte tra martedì 14 ottobre e mercoledì 15, quando gli Stati Uniti sfideranno in un'altra amichevole l'Australia. In caso di assenza di Pulisic anche per quella gara, i dubbi su una sua presenza con i viola potrebbero ingigantirsi.
