Scontro in casa Milan, Gazzetta: “Allegri ha attaccato Leao in spogliatoio”

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il clima nello spogliatoio del Milan è diventato incandescente dopo la partita contro la Juventus. Durante il post-gara, il tecnico Massimiliano Allegri avrebbe espresso forte irritazione nei confronti di Rafael Leao , accusandolo di aver mostrato un atteggiamento troppo passivo e poco combattivo nel corso della sfida di Torino.

L’allenatore livornese avrebbe richiamato il giocatore con parole dure, dicendogli: «Rafa, devi dare di più in campo, altrimenti resti in panchina». Il rimprovero sarebbe nato non solo per la mancanza di impegno in fase di copertura difensiva, ma anche per la scarsa reattività dimostrata dal portoghese nei momenti chiave del match, dove ci si aspettava una maggiore incisività.

A peggiorare la situazione, ci sarebbe stato l’errore di Leao su un’occasione da gol servita da Modric, che avrebbe potuto decidere la partita. L’episodio ha fatto esplodere la rabbia di Allegri, convinto che al talento portoghese manchi ancora quella continuità e determinazione necessarie per diventare un vero leader in campo.