Gazzetta: “Milan, solo in sette a disposizione di Allegri per la sosta”

Come scrive La Gazzetta dello Sport, oggi i rossoneri hanno ripreso ad allenarsi a Milanello, a ranghi molto ridotti ovviamente, essendo rimasti appena 7 giocatori a disposizione di Massimiliano Allegri , compreso Ardon Jashari, infortunatosi al perone verso la fine di agosto.

Rimasti a Milano anche in portieri Terracciano e Torriani, i difensori Odogu e Tomori e i centrocampisti Fofana e Ricci.