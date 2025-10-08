Gazzetta: “Milan, solo in sette a disposizione di Allegri per la sosta”

Viola News
Allegri, Milan
Solo in sette rimasti a disposizione di Massimiliano Allegri a Milanello: è la squadra con più Nazionali della Serie A
Se per la Fiorentina sono 10 i giocatori partiti per le rispettive Nazionali, in casa Milan se ne conta addirittura ben 15 (la squadra con più convocati in Serie A).

Come scrive La Gazzetta dello Sport, oggi i rossoneri hanno ripreso ad allenarsi a Milanello, a ranghi molto ridotti ovviamente, essendo rimasti appena 7 giocatori a disposizione di Massimiliano Allegri, compreso Ardon Jashari, infortunatosi al perone verso la fine di agosto.

Rimasti a Milano anche in portieri Terracciano e Torriani, i difensori Odogu e Tomori e i centrocampisti Fofana e Ricci.

