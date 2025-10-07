Così a LaRoma24.it il procuratore di Matias Soulé, Martin Guastadisegno, riguardo alla prestazione contro la Fiorentina del suo assistito e di una possibile convocazione dell'Italia:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altre news altre di serie a Ag. Soulé: “A Firenze è stato leader vero. Convocazione dall’Italia, perché no?”
altre news
Ag. Soulé: “A Firenze è stato leader vero. Convocazione dall’Italia, perché no?”
L'ex Frosinone, in gol domenica scorsa contro i viola, ha il doppio passaporto ed in teoria potrebbe essere chiamato da Gattuso
Sta facendo molto bene in questo inizio di stagione, a Firenze ha segnato e si è messo la squadra sulle spalle da vero leader, in un momento delicato del match, trasmettendo ai compagni tutta la sua voglia di vincere. Non era facile dopo il rigore sbagliato in Europa solo tre giorni prima. E' forte e sta lavorando a testa bassa anche per raggiungere la Nazionale. L'Argentina ha tanti giocatori forti in quel ruolo, ma lui lo è altrettanto e gioca in un club importante come la Roma. Il suo sogno è giocare il Mondiale, poi certo se la chiamata non dovesse arrivare saremmo aperti ad altre soluzioni. Matias ha il passaporto italiano e può essere convocato da Gattuso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA