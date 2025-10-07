Milan-Como a Perth? Arrivano 12 milioni. E ci guadagna anche la Fiorentina

Ha destato perplessità e polemica la decisione della Lega Serie A di far disputare Milan-Como del prossimo febbraio a Perth, in Australia. La motivazione, era chiaro fin dal principio, era economica e adesso emergono dei dettagli in più. Secondo quanto riporta Calcio e Finanza, l'operazione frutterà circa 12 milioni di euro complessivi, la cifra investita dall’Australia per ospitare l’evento.