Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS altre news altre di serie a Milan-Como in Australia, l’UEFA dà l’ok ma avverte: “Decisione eccezionale”

altre news

Milan-Como in Australia, l’UEFA dà l’ok ma avverte: “Decisione eccezionale”

Ceferin
"Il nostro impegno è chiaro: proteggere l'integrità dei campionati nazionali e garantire che il calcio rimanga ancorato al suo ambiente di casa"
Redazione VN

Milan-Como del prossimo febbraio, salvo sorprese o ripensamenti, si disputerà in Australia: anche se solo per una unica partita, la Seria A si trasferirà all'estero.

Come si legge sull'Ansa, la Uefa ha dato il via libera alla richiesta della Lega Serie A di poter giocare a Perth, precisando però che si tratta di una "decisione unica e non di un precedente". Perché il progetto diventi operativo, mancano ancora l'ok della Fifa e della federazione australiana.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE

La richiesta nasce formalmente dall'indisponibilità dello stadio di San Siro il 7-8 febbraio 2026 per consentire la cerimonia d'apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina. La Lega ha quindi chiesto di poter giocare all'estero in modo da cogliere l'occasione per promuovere il calcio italiano in un mercato internazionale.

"Sebbene sia deplorevole dover rinunciare a queste partite, questa decisione è eccezionale e non deve essere considerata un precedente - dice il n.1 Uefa, Ceferin -. Il nostro impegno è chiaro: proteggere l'integrità dei campionati nazionali e garantire che il calcio rimanga ancorato al suo ambiente di casa".

Leggi anche
Gasperini: “Qualcuno non ci dà credito, ma il primo posto è un premio per noi”
Gasperini: “E’ la partita per Baldanzi. Rigorista? Meglio se ci danno 3 angoli”

© RIPRODUZIONE RISERVATA