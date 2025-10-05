Gasperini: “Qualcuno non ci dà credito, ma il primo posto è un premio per noi”

Il tecnico della Roma Gian Piero Gasperini ha parlato a Dazn dopo la vittoria sul campo della Fiorentina:
Abbiamo rischiato pochissimo, era difficile evitare quel tiro di Piccoli. Forse potevamo cercare di chiuderla ma è subentrata un po' di stanchezza. Dybala e Pellegrini sono quelli che hanno più qualità tecnica, col loro palleggio sono stati capaci di togliere continuità alla Fiorentina. Ferguson ha avuto un problema fisico, oggi eravamo un po' in emergenza davanti. Il primo posto? Sono contento, qualcuno non ci dà ancora credito ma mi prendo la grande applicazione dei ragazzi, è un premio per loro. Grande obiettivo? No, non ho detto questo.
