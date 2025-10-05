Gasperini: “E’ la partita per Baldanzi. Rigorista? Meglio se ci danno 3 angoli”

Il tecnico della Roma Gian Piero Gasperini ha parlato a Dazn prima della partita contro la Fiorentina:
La battuta del tecnico avversario
C'è stanchezza, c'è rammarico per non aver almeno pareggiato contro il Lille in Europa League ma siamo subito entrati in modalità Fiorentina. Baldanzi? Sta bene, fa delle ottime cose e oggi può essere la partita giusta per lui. Abbiamo comunque delle alternative in panchina, tra cui Dybala che è appena tornato e vediamo cosa succede. Rigorista? Potremmo chiedere di tirare tre calci d'angolo al posto di un rigore, magari l'altra sera con nove angoli un gol lo segnavamo. Dybala e Pellegrini sono gli specialisti, poi ci sono Cristante e Koné che stanno facendo delle prove.
