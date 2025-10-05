Gasperini: “E’ la partita per Baldanzi. Rigorista? Meglio se ci danno 3 angoli”

Viola News
Il tecnico della Roma Gian Piero Gasperini ha parlato a Dazn prima della partita contro la Fiorentina:

C'è stanchezza, c'è rammarico per non aver almeno pareggiato contro il Lille in Europa League ma siamo subito entrati in modalità Fiorentina. Baldanzi? Sta bene, fa delle ottime cose e oggi può essere la partita giusta per lui. Abbiamo comunque delle alternative in panchina, tra cui Dybala che è appena tornato e vediamo cosa succede. Rigorista? Potremmo chiedere di tirare tre calci d'angolo al posto di un rigore, magari l'altra sera con nove angoli un gol lo segnavamo. Dybala e Pellegrini sono gli specialisti, poi ci sono Cristante e Koné che stanno facendo delle prove.

