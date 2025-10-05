Baroni esplode in sala stampa: “Questa è mancanza di rispetto” (IL VIDEO)

Marco Baroni, allenatore del Torino, furibondo in conferenza stampa al termine della gara contro la Lazio pareggiata 3-3

Redazione VN 5 ottobre 2025 (modifica il 5 ottobre 2025 | 11:24)

Al termine del pirotecnico 3-3 all'Olimpico tra Lazio e Torino, l'allenatore granata, Marco Baroni, è andato come di consueto in sala stampa per commentare la partita. L’avvio di stagione della squadra di Cairo, certamente al di sotto delle aspettative, ha chiaramente influito sull’umore del tecnico, sensibilmente peggiorato dopo la risatina avvertita da un giornalista durante una domanda e che ha portato a una lite tra i due cronisti poi arginata dall’intervento degli steward.

La ricostruzione — Accade poi che mentre un giornalista gli pone una domanda, se ne sente un altro che ride e allora è lì che Marco Baroni perde le staffe: "Scusatemi, ma vedere qualcuno ridere mentre si parla di calcio non è rispettoso. Mi distrae, mi toglie concentrazione. Io non mollo, so bene quali siano le difficoltà, ma situazioni come questa mi danno solo più forza". Anche perché la sua panchina era già calda ancor prima dell’inizio della gara, con un forte stress accumulato.