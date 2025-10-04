Diego Perotti, ex giocatore della Roma, ha parlato ai canali ufficiali del club giallorosso. Le parole dell'argentino alla vigilia della partita. Lui era in campo per l'ultimo Fiorentina-Romagiocato alle 15: si tratta del 2-4 in favore dei giallorossi il 5 novembre 2017:
Perotti ricorda: “Quel gol nel 4-2 al Franchi. Gasperini sta facendo bene”
"La Fiorentina aveva Veretout, Simeone, il povero Astori e in panchina allenava Pioli come oggi. Gasperini? "Sta andando bene"
"Fu una bella vittoria per noi, ottenuta su un campo difficile, dove per due volte ci ripresero il risultato. Gerson segnò l’1-0 e poi il 2-1. La Fiorentina aveva Veretout, Simeone, il povero Davide Astori e in panchina allenava Pioli come oggi".
Gasperini? "Sta andando bene, ha vinto partite, al momento la Roma è prima in classifica. Ha mostrato momenti di calcio molto interessanti. È normale avere passaggi a vuoto, ci vuole tempo per costruire una squadra solida, con un gioco collaudato".
