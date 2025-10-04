Perotti ricorda: “Quel gol nel 4-2 al Franchi. Gasperini sta facendo bene”

"La Fiorentina aveva Veretout, Simeone, il povero Astori e in panchina allenava Pioli come oggi. Gasperini? "Sta andando bene"

Redazione VN 4 ottobre 2025 (modifica il 4 ottobre 2025 | 19:47)

Diego Perotti, ex giocatore della Roma, ha parlato ai canali ufficiali del club giallorosso. Le parole dell'argentino alla vigilia della partita. Lui era in campo per l'ultimo Fiorentina-Romagiocato alle 15: si tratta del 2-4 in favore dei giallorossi il 5 novembre 2017:

"Fu una bella vittoria per noi, ottenuta su un campo difficile, dove per due volte ci ripresero il risultato. Gerson segnò l’1-0 e poi il 2-1. La Fiorentina aveva Veretout, Simeone, il povero Davide Astori e in panchina allenava Pioli come oggi".

Gasperini? "Sta andando bene, ha vinto partite, al momento la Roma è prima in classifica. Ha mostrato momenti di calcio molto interessanti. È normale avere passaggi a vuoto, ci vuole tempo per costruire una squadra solida, con un gioco collaudato".